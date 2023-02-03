При взрыве автомобиля в Энергодаре погиб полицейский

По предварительным данным, в результате взрыва автомобиля в городе Энергодаре Запорожской области погиб сотрудник полиции. Об этом сообщило ГУВД по региону.

«В дежурную часть ОВД по городу Энергодару Запорожской области поступило сообщение о том, что на одной из улиц взорвался автомобиль. Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел», – говорится в сообщении ведомства.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал взрыв машины в Энергодаре терактом. По его словам, взрыв был такой силы, что в расположенных рядом многоэтажных домах вылетели стекла в окнах. Кроме того, отметил он, взрывной волной уничтожен автомобиль, припаркованный рядом с взорванной машиной.

Энергодар, Наталья Петрова

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