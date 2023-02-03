В США 10 человек погибли в результате ледяного шторма

Мощный ледяной шторм прокатился по южным штатам США. По меньшей мере, 10 человек погибли, более 500 тыс. домохозяйств остаются без электричества, пишет The Guardian.

Холодный фронт принес в четыре южных штата метели, мокрый снег, ледяной дождь и сильный ветер. Стихия бушевала четыре дня: аэропорты отменили более тысячи рейсов, школы были закрыты.

Аварии на линии электропередач оставили без света более 430 тыс. абонентов только в Техасе. Треть столицы штата – более 156 тыс. человек – осталась без света на сутки и дольше во время холодов. Восстановление подачи энергии велось и днем, и ночью, ремонтные бригады работают до сих пор.

В Канаде порядка 70 тыс. абонентов остались без электричества из-за ледяного дождя. Школы и ряд социальных объектов остались закрыты.

Остин, Наталья Рязанова

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