Ледяной дождь привел к отключениям электричества для 70 тысяч канадцев

Порядка 70 тыс. абонентов в Канаде остались без электричества из-за ледяного дождя. Школы и ряд социальных объектов остались закрыты, сообщает телеканал CBC.

Больше всего от стихии пострадали прибрежные регионы, в частности провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик. Из-за обледенения провода обрывались, оставляя без света все новые участки, пока погода не позволила ремонтникам выехать к местам обрывов.

Большинство неполадок устранены, но некоторые участки энергосети пролегают через труднодоступные территории, там ремонт продолжается. Без электричества все еще остаются порядка тысячи абонентов.

На юге США шесть взрослых и ребенок погибли в результате сильных штормов и 30 торнадо. Стихия повредила линии электропередач, оставив жилые дома и социальные объекты без света.

Оттава, Наталья Рязанова

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