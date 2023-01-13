В США семь человек стали жертвами шторма

Шесть взрослых и ребенок погибли в результате сильных штормов, прокатившихся по югу США. Метеорологи сообщили о 30 торнадо в нескольких штатах, передает CNN.

Алабама, Джорджия и Кентукки пострадали от штормового ветра и торнадо вечером 12 января. Буря повредила линии электропередач и жилые дома, повалила деревья, некоторые здания оказались почти разрушены. Недалеко от Атланты шторм сбросил с рельсов товарный поезд.

Местные власти сообщили о шести погибших взрослых и пятилетнем ребенке, которого убило упавшее на машину дерево. Не менее 12 человек серьезно пострадали, их доставили в больницы, передает AP.

Губернаторы Алабамы и Джорджии ввели режим ЧС в пострадавших районах. Спасатели продолжают расчищать дороги, разбирать завалы, под которыми могут находиться пострадавшие. Десятки тысяч граждан остаются без электричества, потому что рабочие не могут добраться до оборванных линий передач.

В середине декабря в США зарегистрировали 49 торнадо за три дня. Погибли три человека, десятки пострадали.

Сельма, Наталья Рязанова

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