В США за двое суток зарегистрировано 49 торнадо, есть погибшие

В США за последние два дня зарегистрировали минимум 49 торнадо. Известно о трех погибших и десятках пострадавших. По прогнозам метеорологов, угроза сохраняется.
Торнадо обрушились на Миссисипи, Техас и Алабаму, но больше других пострадал штат Луизиана. Основной удар пришелся на город Фармервилл. В городе Новая Иберия повреждена больница.
Скорость ветра достигала 112 километров в час. Шторм оставил после себя масштабные разрушения, полностью уничтожены несколько жилых домов. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи.
Поисково-спасательные работы продолжаются. На данным момент известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще два десятка человек получили различные травмы.
Метеорологические службы предупреждают о сохранении угрозы возникновения торнадо. Местным жителям рекомендуется без необходимости не покидать свои дома.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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