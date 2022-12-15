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Четверг, 15 декабря 2022, 13:55 мск

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В США за двое суток зарегистрировано 49 торнадо, есть погибшие

В США за последние два дня зарегистрировали минимум 49 торнадо. Известно о трех погибших и десятках пострадавших. По прогнозам метеорологов, угроза сохраняется.

Торнадо обрушились на Миссисипи, Техас и Алабаму, но больше других пострадал штат Луизиана. Основной удар пришелся на город Фармервилл. В городе Новая Иберия повреждена больница.

Скорость ветра достигала 112 километров в час. Шторм оставил после себя масштабные разрушения, полностью уничтожены несколько жилых домов. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На данным момент известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще два десятка человек получили различные травмы.

Метеорологические службы предупреждают о сохранении угрозы возникновения торнадо. Местным жителям рекомендуется без необходимости не покидать свои дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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