В Якутии восемь человек отравились угарным газом, один умер

Один человек умер и семеро попали в больницу из-за отравления угарным газом в Амгинском районе Якутии. Следователи проверяют обстоятельства инцидента.

Мужчины собрались в гараже, а для тепла включили два бензиновых генератора в соседнем помещении. Они плотно закрыли все двери, но в помещение просочился угарный газ. Когда их нашли, 34-летний мужчина был уже мертв. Остальных отвезли в больницу.

«Семеро с отравлением угарным газом доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках доследственной проверки следователи устанавливают обстоятельства произошедшего», – рассказали в республиканском управлении Следственного комитета.

В подмосковном Наро-Фоминске женщина и 15-летний подросток насмерть отравились угарным газом. Следователи и газовики проверяют обстоятельства случившегося.

Якутск, Наталья Рязанова

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