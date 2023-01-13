Женщина и подросток отравились угарным газом в Подмосковье

В квартире одного из домов Наро-Фоминска обнаружены трупы женщины и 15-летнего подростка с признаками отравления угарным газом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 12 января 2023 года в квартире по ул. Мира в городе Наро-Фоминске обнаружены тела женщины и ее сына без видимых телесных повреждений с признаками отравления угарным газом. Следователем проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников газовой службы, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, изъята необходимая документация по эксплуатации газового оборудования, установленного в квартире и в доме в целом», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются Наро-Фоминской городской прокуратурой. Кроме того, как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, надзорное ведомство даст правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Москва, Андрей Дорофеев

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