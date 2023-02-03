В Минобороны Украины раскрыли хищение еще $3,2 млн, выделенных на питание военных

СБУ раскрыла еще одну схему хищений государственных средств, выделенных на обеспечение питанием военных. Сумма ущерба составила более 119,5 млн гривен (3,2 млн долларов).

«Вместо поставки в ВСУ продовольствия участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм. Сумма ущерба министерству обороны составляет более 119,5 млн гривен», – говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.

По данным следствия, чиновники министерства договорились о поставках питания с двумя компаниями, не имевшими ни производственной базы, ни оборудования для выполнения контракта. Но оплата поступила на их счета в полном объеме.

Командир одной из воинских частей в Киевской области с четырьмя подчиненными и бизнесменами тоже выстроил свою схему для хищения денег, выделенных на питание личного состава. В отчетность вносили недостоверные сведения, позволившие похитить почти 2,4 млн гривен.

Подозреваемые ждут предъявления обвинений в растрате и получении незаконной выгоды должностным лицом, а также решения вопроса по мере пресечения.

На фоне скандала с госзакупками в министерстве обороны Украины опубликована петиция за отставку министра Алексея Резникова. Авторы петиции обвинили главу минобороны в непонимании сути и значения армии, необеспечении обороноспособности и хищениях из бюджета.

Киев, Наталья Рязанова

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