Китайский аэростат приближается к базе стелс-бомбардировщиков в центре США

Китайский воздушный шар приближается к находящейся в центре США базе ВВС Уайтмен, где находится основное место базирования стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, – сообщает в пятницу, 3 февраля, Associated Press.

Агентство пишет: «Аэростат КНР приближается к базе ВВС Уайтмен в штате Миссури, где находится основное место базирования стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, а также хранятся тактические ядерные боеголовки».

«В социальных сетях появились видеоролики, на которых люди с биноклями пытались найти «шпионский шар в небе над Миссури», – сообщает также Associated Press.

В свою очередь, Fox News передает, что пресс-секретарь Пентагона генерал Пэта Райдера заявил следующее: «Воздушный шар продолжает двигаться на восток и в настоящее время находится над центром континентальной части Соединенных Штатов, он не представляет военной или физической угрозы для людей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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