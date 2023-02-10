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Сбитый над США китайский метеозонд имел оборудование для сбора данных

Фото: Freepik

Китайский аэростат, который был сбит на территорией США, имел оборудование для ведения разведки и сбора данных. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документ Госдепартамента.

Американские самолеты-разведчики сделали снимок шара в высоком разрешении. Специалисты пришли к выводу, что аэростат нес оборудование для разведывательного наблюдения. Эта техника не соответствует тому, что устанавливают на метеорологические зонды, говорится в документе.

В Госдепе предполагают, что такие антенны, вероятно, могли принимать сигналы и определять месторасположение объектов. Однако пока точно неизвестно, какую именно информацию собирал шар.

3 февраля Пентагон сообщил, что заметил в небе аэростат, и предположил его принадлежность КНР. Пекин заявил, что несколько раз связывался с Вашингтоном по этому поводу, но шар все равно сбили. МИД и Минобороны КРН заявили, что аэростат был гражданским, в воздухе находился с научными целями и попал в воздушное пространство Штатов случайно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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