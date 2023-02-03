Пентагон заметил на севере разведывательный шар Пекина

Пентагон несколько дней отслеживает разведывательный воздушный шар, замеченный на севере Штатов. Военные чиновники предполагают, что шар принадлежит Китаю, передает телеканал NBC.

Зонд заметили, когда он находился над штатом Монтана. В Пентагоне считают, что он прилетел со стороны Алеутских островов и запущен Китаем для сбора дополнительных данных. Власти решили не сбивать шар, чтобы не повредить здания и не ранить никого на земле падающими обломками. На своей высоте зонд не угрожает движению воздушного транспорта.

«Мы продолжаем отслеживать и внимательно следить за этим. Как только воздушный шар был обнаружен, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации», – заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По данным Пентагона, КНР и раньше запускала подобные зонды. Но в этот раз шар летает над Штатами дольше обычного.

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что подобными действиями Китай нарушил суверенитет Штатов.

«Наглое пренебрежение Китая суверенитетом США является дестабилизирующим действием, на которое необходимо обратить внимание, и президент Джо Байден не может молчать», – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Национальная разведка США заявила о более 500 новых сообщений о неопознанных летающих объектах, поступивших к ним с августа 2022 года. Около 163 объектов позже оказались воздушными шарами, еще 26 – беспилотниками. Но треть случаев осталась необъяснимой.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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