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В США поступило более 500 новых сообщений об НЛО

Фото: Pixabay

Вашингтон Новый День, Зоя Осколкова) – Национальная разведка США получила более 500 новых сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО) с августа 2022 года. Треть из них остаются необъяснимыми.

Согласно отчету, который представил офис директора американской нацразведки, из 500 НЛО 163 идентифицированы как воздушные шары или объекты, похожие на воздушные шары. В 26 случаях, предположительно, речь идет о беспилотниках.

В то же время 171 явление так и остается необъясненным правительством США. «Некоторые из этих нехарактерных БПЛА продемонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа», – говорится в отчете.

Большинство сообщений о НЛО поступают от пилотов и операторов ВМС и ВВС США. В докладе подчеркивается, что Пентагон и разведка продолжат расследование любых доказательств возможного участия иностранного правительства в явлениях НЛО.

© 2023, РИА «Новый День»

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