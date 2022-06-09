NASA займется изучением НЛО

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в четверг, 9 июня, заявило, что займется исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО), – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном NASA, говорится, что созданная группа исследователей сосредоточатся на «воздушных» объектах, которые не могут быть идентифицированы в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений.

Директор агентства по научным вопросам Томас Цурбухен заявил: «NASA считает, что научные инструменты являются мощным средством исследования, и они могут быть применимы в этом случае. У нас есть доступ к широкому спектру средств наблюдения Земли из космоса, а это основа для научного исследования. У нас есть инструменты и команда специалистов».

Сообщается, что группу исследователей НЛО возглавит президент Фонда Саймонса в Нью-Йорке, бывший заведующий кафедрой астрофизики Принстонского университета американский астрофизик Дэвид Сперджел.

Со своей стороны Сперджел сказал: «Учитывая ограниченное количество наблюдений, наша первая задача – просто собрать максимально надежный набор данных. Мы отсортируем данные, полученные от гражданских лиц, правительственных учреждений, некоммерческих организаций, компаний, а затем их проанализируем».

Сообщается, что исследование займет около девяти месяцев, после чего будет подготовлен доклад, который будет представлен широкой общественности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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