Больше десятка НЛО преследовали военный корабль США

Капитан американского военного корабля обнаружил на радаре неизвестные объекты. Об этом рассказал режиссер-документалист Джереми Корбелл в своем Instagram.

Инцидент с USS Omaha произошел вечером 15 июля 2019 года в Тихом океане неподалеку от Сан-Диего. Кадры с радара изучались группой военно-морской разведки США по неопознанным явлениям.

В течение часа экипаж наблюдал неподалеку от корабля неопознанные летающие объекты (НЛО). В общей сложности было зафиксировано 14 неизвестных целей, одна из которых скрылась под водой. Оказавшаяся чуть позже в том месте подводная лодка никаких объектов или обломков не обнаружила.

Согласно данным с радара, неопознанные объекты были минимум 1,8 метра в диаметре, и преследовали корабль со скоростью от 74 до 250 километров в час. Их точки старта или посадки определить не удалось.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 28.05.21

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