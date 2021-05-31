Британские военные связали НЛО с Россией и Китаем

Неопозднанные летающие объекты, которые преследовали американский военный корабль, могут быть связаны с Россией и Китаем. Такую версию озвучил эксперт Министерства обороны Великобритании по НЛО Ник Поуп.

«Если речь идет о своего рода беспилотнике, управляемом Россией или Китаем, – такова одна из теорий, – то ситуация вообще возмутительная», – заявил Поуп Fox News. В настоящее время проводится расследование произошедшего.

При этом эксперт отверг версию о том, что речь может идти о техническом сбое аппаратуры. По его словам, у американского правительства есть более качественные фото и видео материалы, вполне вероятно, что вскоре они будут обнародованы.

Ранее режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал видеозапись радара корабля USS Omaha, на котором военные в течение часа наблюдали неподалеку от себя НЛО. Они засекли в общей сложности 14 неизвестных целей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 31.05.21

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