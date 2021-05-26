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Среда, 26 мая 2021, 11:35 мск

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Американские власти готовятся к вторжению НЛО

Фото: Pixabay

Вашингтон серьезно готовится к вторжению неопознанных летающих объектов (НЛО) в воздушное пространство США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американские власти серьезно относятся к каждому сообщению о вторжении в воздушное пространство страны любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных. Каждый случай обязательно расследуется спецслужбами.

В настоящее время Нацразведка США совместно с Пентагоном готовит доклад, посвященный предполагаемым НЛО. По ряду причин эти угрозы публично не обсуждаются, однако подготовку документа поддерживает президент Джо Байден. Он не стал пересматривать деятельность в этом направлении его предшественника Дональда Трампа.

Ранее Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО, опубликованного режиссером-документалистом Джереми Корбеллом. В прошлом году в американском оборонном ведомстве была создана целевая группа по неопознанным воздушным явлениям, которая изучает природу и происхождение подобных объектов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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