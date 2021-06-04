Спецслужбы США не смогли объяснить происхождение НЛО

Спецслужбы США готовятся представить доклад о неопознанных летающих объектах, с которыми сталкивались американские военные. Разведка не смогла объяснить происхождение этих аномальных явлений, но уверена в одном, они не имеют отношения к секретным программам США.

Для доклада специалисты проанализировали данные о 120 инцидентах, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента. Большую часть свидетельств предоставили пилоты американских ВМС.

Отмечается, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. То есть, исключена возможность того, что пилоты на самом деле сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам американского правительства.

При этом специалисты не нашли доказательств того, что НЛО имеет внеземное происхождение. Предполагается, что в некоторых случаях речь идет о секретных разработках России и Китая. Один из источников отметил, что РФ и КНР могли экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями.

Ожидается, что рассекреченная версия доклада будет представлена в конгрессе США 25 июня.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 04.06.21

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