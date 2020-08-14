Власти США создают спецгруппу для изучения НЛО

Минобороны США приступило к формированию рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), полеты которых наблюдали летчики военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным телеканала, рабочая группа будет представлена на днях, а курировать ее работу призван заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Напомним, что ранее в конгрессе США обсуждалась тема появления в воздушном пространстве страны неопознанных летающих объектов. Конгрессмены не исключили, что они имеют земное происхождение и могут являться средствами разведки потенциального противника.

Стоит отметить, что с момента завершения Второй мировой войны американские власти неоднократно создавали, а затем расформировывали группы для изучения фактов встречи с НЛО.

Как писал «Новый День», в конце апреля Пентагон признал подлинность видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты. Ролики ранее попали в Сеть, но показанные на них явления так и не были объяснены. По данным американского оборонного ведомства, кадры с НЛО были сделаны осенью 2004 года и в начале 2015 года. Подлинность видео признали в ВМС США.

«Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», – говорилось в заявлении Пентагона.

Записи сделаны с военных самолетов США. Явления, запечатленные на них, не похожи ни на один известный человеку объект. В них не узнаются очертания птиц или построенных людьми машин, скорее они напоминают летающие тарелки из фантастических фильмов.

В июне президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Он также допустил, что данные об этом инциденте рассекретят. В США очень популярна версия, что вскоре после окончания Второй мировой войны в окрестностях Розуэлла разбился корабль внеземного происхождения, находившийся на его борту гуманоид был захвачен американскими властями, а вся информация об инциденте была засекречена.

Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный в Розуэлле объект являлся метеорологическим зондом, использовавшимся в рамках секретной программы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.08.20

В Киеве утверждают, что уговорили Германию на встречу глав МИД стран «нормандской четвёрки». / Ученые доказали положительное влияние видеоигр на детей. / «Мы обеспокоены…» Москва заявила о беспрецедентном давлении «зарубежных партнёров» на Белоруссию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»