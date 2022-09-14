Украинские ученые зафиксировали активность НЛО в небе над Киевом

Исследователи из главной астрономической обсерватории Национальной Академии Наук Украины в среду, 14 сентября, заявили, что зафиксировали в небе над Киевом большое количество неопознанных летающих объектов, неизвестной природы и двигающихся с огромной скоростью, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как пишет издание, украинские независимые исследователи сообщили об НЛО в публикации «Неопознанные летающие объекты I. Наблюдение за событиями» на сайте архива Корнелльского университета arXiv.

Украинские ученые рассказывают, что неопознанные аномалии, воздушные и космические объекты являются глубоко скрытыми феноменами, которые невозможно увидеть невооруженным глазом или зафиксировать с использованием обычных средств фото- и видеосъемки, для этого необходимо специально настроенное оборудование.

«Наблюдения проводились цветными видеокамерами на дневном небе из двух обсерваторий – в Киеве и селе Винаровка Киевской области, дистанция между ними составляет 120 км. На основании полученных данных исследователи выявили два основных типа объектов: космики и фантомы. Космики представляют собой светящиеся объекты ярче, чем небо на их фоне. Фантомы демонстрируют цветовые характеристики абсолютно черного тела», – пишет Страна.ua.

Как говорят украинские независимые исследователи, «предположительно фантомы видимы из-за эффекта Рэлеевского рассеяния. Они наблюдаются в тропосфере на расстояниях до 10-12 км, их размеры составляют, по мнению исследователей, между 3 и 12 метрами, наблюдаемая скорость до 15 км/с. Человеческий глаз не видит их, потому что время их полета меньше 1/10 секунды. Благодаря двум обсерваториям исследователи смогли наблюдать движение этих молниеносных объектов. Были обнаружены полеты как одиночных объектов, так и средних и больших групп, двигавшихся со скоростью от 3 до 15 градусов в секунду».

Украинское издание отмечает, что авторы исследования не делают никаких выводов, а лишь отмечают, что они повсюду наблюдали значительное количество НЛО, «природа которых не ясна».

Киев, Иван Бабурин

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