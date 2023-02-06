Китай подтвердил принадлежность воздушного шара над Южной Америкой

МИД Китая подтвердил, что находящийся в небе над Южной Америкой аэростат принадлежит КНР. Шар отклонился от маршрута и является гражданским судном, подчеркнули в Пекине.

«Воздушный шар над Латинской Америкой, является китайским воздушным судном гражданского назначения. Он серьезно отклонился от запланированного маршрута и сбился с пути в небе над Латинской Америкой и Карибским морем», – цитирует сообщение МИД «Интерфакс».

Официальный Пекин выразил резкий протест Вашингтону за сбитый воздушный шар над территорией США. МИД и Минобороны КРН заявили, что аэростат был гражданским, в воздухе находился с научными целями и попал в воздушное пространство Штатов случайно. 3 февраля Пентагон сообщил, что заметил в небе аэростат, и предположил его принадлежность КНР. Пекин заявил, что несколько раз связывался с Вашингтоном по этому поводу, но шар все равно сбили.

Пекин, Наталья Рязанова

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