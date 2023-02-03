СМИ: Блинкен может отложить запланированный визит в КНР из-за воздушного шара

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен из-за ситуации со «шпионским» аэростатом готов отложить запланированный на ближайшие дни визит в Китай, – передает телеканал ABC News.

Со ссылкой на неназванного чиновника госдепа телеканал сообщает: «Блинкен отложит предстоящий визит в Пекин, ранее намеченный на следующую неделю. Госсекретарь не хочет отменять визит, чтобы не раздувать ситуацию, но и не желает, чтобы тема аэростата доминировала на предстоящих переговорах».

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что «администрация США только изучает возможность переноса или отмены визита Блинкена».

Отметим, что представитель Пентагона ранее сообщил, что в небе над северными штатами США был замечен «разведывательный воздушный шар». Военные считают, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином.

Со своей стороны официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что «аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США». При этом китайский дипломат призвала не спекулировать на теме «китайского шпионского аэростата».

Вашингтон, Иван Бабурин

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