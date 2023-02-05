Пентагон уничтожил китайский аэростат по приказу Байдена

Президент США Джо Байден лично отдал приказ сбить китайский аэростат в среду, 1 февраля, однако было решено подождать, пока летательный аппарат окажется в безопасной зоне. Об этом сообщил сам глава Белого дома, слова которого цитируют американские СМИ.

Министр обороны США Ллойд Остин со своей стороны уточнил, что китайский аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Накануне военные уничтожили его у побережья Северной Каролины.

Между тем Пекин заявил протест Вашингтону по поводу уничтожения аэростата. «Китай выразил США сильное недовольство и протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат», – говорится в сообщении МИД КНР, которое цитирует «Интерфакс».

В Пекине подчеркнули, что китайская сторона неоднократно информировала американскую о том, что аэростат является гражданским объектом и попал в Соединенные Штаты из-за форс-мажорных обстоятельств. Тем не менее, «американская сторона настояла на применении силы, явно перегнув палку и серьезно нарушив международную практику», отмечается в сообщении.

«Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя при этом право принимать дальнейшие необходимые ответные меры», – подчеркнул китайский МИД.

Китайский аэростат был замечен в США 1 февраля в небе над штатом Монтана, где расположены база ВВС Мальмстрем и шахты ядерных ракет. Позже летательный аппарат оказался над территорией Северной Каролины и Южной Каролины.

Скандал с аэростатом стал причиной отмены визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена.

Вашингтон, Светлана Антонова

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