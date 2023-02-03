В Госдепе подтвердили перенос визита своего шефа в Китай из-за воздушного шара

Высокопоставленный представитель госдепартамента США на брифинге в пятницу, 3 февраля, подтвердил информацию о том, что из-за ситуации со шпионским аэростатом визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай откладывается, – сообщают СМИ.

Чиновник госдепа заявил журналистам: «Мы пришли к выводу, что условия сейчас не подходят для визита госсекретаря Блинкена в Китай. Визит готовился с прошлого года и должен был иметь большое значение для обсуждения двусторонних вопросов, однако в сложившейся ситуации это становится невозможно и поездка будет перенесена. Надеемся, что госсекретарь посетит Китай, когда для этого будут подходящие условия. Мы проведем оценку и решим, подходят ли условия для поездки, и мы будем обсуждать это с китайскими партнерами».

«Стороны оставляют открытыми каналы коммуникаций и продолжают дипломатическое взаимодействие. Я уверен, что наши каналы коммуникаций должны оставаться открытыми», – подчеркнул представитель Госдепа.

Кроме того, чиновник американского внешнеполитического ведомства заявил: «Мы признаем заявление Китая о сожалении по поводу этого инцидента, и я также заявляю, что мы по-прежнему уверены в нашей оценке ситуации и в другом заявлении, сделанном вчера вечером нашими коллегами из Пентагона».

Напомним, что ранее представитель Пентагона заявил, что над США был замечен китайский разведывательный воздушный шар.

«Перемещения аэростата отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)», – заявили в минобороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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