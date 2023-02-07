Трамп: Никаких шаров при мне не летало, я бы их сразу сбил!

Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 7 февраля, заявил, что в годы его президентства китайские разведывательные шары над США не летали, а если б это случилось, он бы их немедленно сбил, – сообщают СМИ.

Дональд Трамп, комментируя информацию о том, что в период его президентство над США как минимум трижды незаметно пролетели китайские аэростаты-шпионы, бывший хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social написал: «Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно! Забавно наблюдать, как люди Байдена оправдываются за эпизод с аэростатом, используя как всегда, дезинформацию и пытаясь приплести к этому меня».

Напомним, что на прошлой неделе ВВС США сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, пролетевший над Канадой и над США.

Между тем, агентство Reuters совместно с социологической службой Ipsos провели опрос среди американцев, согласно результатам которого только 41% граждан США одобряют работу президента Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»