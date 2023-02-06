Итальянцев предупредили об угрозе цунами из-за землетрясения в Турции

Итальянский Департамента гражданской обороны выпустил предупреждение о цунами в связи с мощным землетрясением в Турции и Сирии. Жителей на несколько часов попросили перебраться подальше от побережья, пишет Il Giornale Di Vicenza.

Предупреждение распространили около 06:30 часов в южной части страны. В Калабрии, Апулии, на Сицилии приостановили движение поездов, жителей прибрежных районов попросили временно покинуть дома.

Через несколько часов департамент признал риск цунами низким и снял предупреждение. Движение на железной дороге восстановлено.

Напомним, утром 6 февраля мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, толчки ощущались в Ираке, Ливане, Египте, на Кипре. Число погибших и пострадавших быстро растет, поскольку спасатели и добровольцы разбирают руины рухнувших зданий.

Рим, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»