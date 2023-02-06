В Хабаровске мошенники получили 84 млн рублей субсидии за «мертвые души»

Жительница Хабаровска пойдет под суд за хищение 84 млн бюджетных рублей. Она с подельником получила деньги за фиктивное устройство на работу 84 человек, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Сотрудники СКР, МВД и ФСБ совместно раскрыли схему мошенников, подававших ложные сведения в рамках программы Хабаровского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Бюджетные деньги переводились на счета обвиняемой, суд наложил на них арест.

С 2019 по 2022 год обвиняемая и ее подельник нашли 84 человека, согласных на фиктивное трудоустройство на два предприятия. Соучастники оформили необходимые документы и подали в правительство региона для получения субсидии. Выплаченная сумма составила 84 млн рублей.

«Завершено расследование дела в отношении женщины 1996 г.р., обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении еще одного участника организованной группы», – пояснили в ведомстве.

В Свердловской области заведующая детским садом пят лет фиктивно трудоустраивала на разные должности своих знакомых и забирала себе зарплату.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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