В Воронеже наркоман за рулем запускал фейерверки в полицейских

В Воронеже лихач устроил гонки с полицией. Водитель отстреливался от правоохранителей с помощью пиротехники. Об этом сообщает региональное управление МВД.

На одной из улиц города госавтоинспекторы заметили, что автомобиль «Тойота Ленд Крузер» опасно маневрировал. «Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Во время движения он сделал несколько залпов из пиротехнического устройства в сторону патрульного автомобиля», – говорится в сообщении.

В результате стражам порядка пришлось применить табельное оружие. Машина остановилась, правонарушителя задержали.

«Выяснилось, что за рулем находился 36-летний местный житель с явными признаками наркотического опьянения. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование», – добавили в полиции.

Кроме того, в багажнике автомобиля полицейские обнаружили дикое животное – каракала. Зверя отправили на передержку в зоопарк.

Воронеж, Зоя Осколкова

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