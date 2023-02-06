Число жертв землетрясений в Турции достигло 1014, в Сирии – 574 человек

Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции увеличилось до 1 014 человек. В Сирии число погибших в результате подземных толчков на севере страны достигло 574 человек.

Глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер объявил об изменившихся данных в связи с землетрясением. Количество разрушенных зданий выросло до 2824, а погибших людей – до 1014 человек.

Специалисты насчитали уже 100 афтершоков после утренних толчков. При этом, в центральной части Терции зарегистрировано еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его также ощутили жители Греции, Кипра, Ирака, Сирии, Ливана, Египта, Грузии и Армении, передает телеканал «Альсумария».

Число погибших в результате стихии в Сирии достигло 574 человек, передает агентство «Анадолу». Еще 639 пострадали, десятки остались без жилья.

Первое землетрясение в Турции произошло около 04:17 часов. Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы на месте многоэтажных домов. Часть людей удается достать из-под руин живыми.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»