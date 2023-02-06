Юго-восток Турции снова трясет: уже более 900 погибших и 5,4 тыс. раненых

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло 912 человек, пострадали 5 385 человек. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире турецкого телевидения. По уточненным данным, магнитуда подземных толчков составила 7,7, ранее приводилась цифра 7,4.

«Землетрясение, произошедшее сегодня в 04.17 по местному времени, стало самым сильным в истории Турции с 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших – не окончательная», – сказал турецкий лидер, чьи слова приводит агентство «Анадолу». Напомним, в результате землетрясения в 1939 году погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. были ранены.

По словам Эрдогана, уже более 45 стран предложили свою помощь в ликвидации последствий бедствия. А в самой Турции в поисково-спасательных работах задействованы более 9 тысяч человек. Глава Турции подчеркнул, что работы по разбору завалов на месте обрушившихся зданий и поиску выживших продолжаются непрерывно.

Тем временем сейсмологи сообщили о серии новых землетрясений, которые произошли днем в понедельник, 6 февраля, в юго-восточной Турции. Так, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 13:24 мск в 65 км к северо-востоку от города Кахраманмараш. Это второе за сутки землетрясение магнитудой выше 7 в провинции Кахраманмараш. В 13:36 мск толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в 51 км к юго-западу от города Малатья, который ранее пострадал от ночного землетрясения. Спустя 15 минут рядом с этим городом произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5.

В соседней Сирии, где также ощутили мощное землетрясение, жертвами подземной стихии, по последним данным, стал 371 человек, ранено 1 089 человек. Об этом сообщил Минздрав страны, отметив, что число жертв не является окончательным. Разбор завалов продолжается. Большинство погибших и пострадавших – в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус.

Анкара, Наталья Петрова

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