В Перу 40 человек погибли в результате оползней

По меньшей мере 40 человек погибли в результате оползней после мощного наводнения в южной части Перу. Порядка 2000 семей пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести, передает радиостанция RPP.

Наводнение в городе Миски размыло почву и стало причиной обрушения около 200 сборных домов в шахтерском поселке. Потоки грязи размыли дороги и унесли несколько машин вместе с пассажирами. Их судьба до сих пор неизвестна. Некоторые машины на дороге накрыло оползнем.

Спасатели ищут выживших и тела погибших. Пока подтверждена смерть 40 человек.

В Малайзии оползень сошел на туристический кемпинг. 15 взрослых и пятилетний ребенок погибли, 17 человек пропали без вести.

Лима, Наталья Рязанова

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