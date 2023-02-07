Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Костомарову ампутировали обе стопы

Врачи ампутировали обе стопы олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Теперь идет борьба с сепсисом ради сохранения рук, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки, он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», – рассказал собеседник. Он добавил, что общее состояние фигуриста улучшается, он находится в сознании.

«Известия» уточнили, что ампутации подверглась одна стопа. Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков объяснил необходимость операции.

«При сепсисе гной разлетается по всему организму. Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Это жизненно важно, чтобы токсины не распространились окончательно», – сказал Шестаков.

Костомарова положили в реанимацию 10 января с пневмонией. Фигурист некоторое время находился в медикаментозной коме из-за тяжелого состояния. В организме развился сепсис и проблемы с кровообращением.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»