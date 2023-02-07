Красный Крест рассказал о 1500 жертв землетрясения в Сирии

Число погибших в результате мощного землетрясения в Сирии превысило 1,5 тыс. человек. Еще порядка 3,5 тыс. пострадали, сообщил глава делегации Международной федерации Красного креста в Сирии Мадс Бринч Хансен.

Ранее Минздрав Сирии сообщал о 769 погибших и порядка 1 448 пострадавших. Менее чем за восемь часов эти цифры удвоились.

«По последним данным, погибли 1 509 человек и 3 548 были ранены. Только в Хаме и Латакии сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Ожидается, что в течение следующих 24 часов это число резко возрастет», – приводит слова чиновника РИА Новости.

По данным организации, в сирийских провинциях Алеппо, Латакии и Хаме обрушилось 175 зданий. Как минимум, четыре тысячи семей остались без крыши над головой, еще 50 тыс. семей нуждаются в мерах поддержки.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в северных провинциях Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым разрушительным с 1939 года для Турции, где число жертв превысило 3,3 тыс. человек.

Дамаск, Наталья Рязанова

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