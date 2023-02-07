Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции превысило 23 000

Число жертв разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции продолжает расти. По информации Управления по ЧС (AFAD), на данный момент количество погибших достигло 3381, пострадали 20 426 человек в десяти провинциях. Такие данные приводят турецкие СМИ со ссылкой на ведомство.

Ранее поступала информация о 2921 погибшем и 15834 раненых.

Также сообщается, что полностью разрушены 5 775 зданий, еще не менее 11 тыс. строений повреждены. Власти призвали население на возвращаться в поврежденные дома.

В соседней Сирии, которая также пострадала от мощного землетрясения, число жертв стихийного бедствия достигло 769, еще не менее 1 448 получили травмы, сообщает сирийский Минздрав. От удара подземной стихии сильно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Тартус, Хама и Идлиб. В свою очередь, как сообщил телеканал Al Jazeera, число погибших на неподконтрольных Дамаску территориях увеличилось до 790, еще 2,2 тыс. человек пострадали. Отмечается, что эти показатели могут заметно возрасти, поскольку под завалами остаются сотни человек.

Ранее сообщалось, что в Турцию и Сирию прибыли российские спасатели для участия в ликвидации последствий землетрясения.

В ночь на понедельник, 6 февраля, сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и севере Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала 7.8. За ними последовали, по последним данных, еще более двухсот афтершоков с магнитудой от 3 до 6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне объявил в стране семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги приспущены на всей территории республики.

Анкара, Наталья Петрова

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