Землетрясение в Турции унесло жизни уже почти 3 тыс. человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 2921. Об этом сообщил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар, передает агентство «Анадолу». По его словам, еще 15834 человека получили ранения.

Ранее сообщалось о 2379 погибших и почти 14,5 тысячах пострадавших. Разрушено 7840 зданий.

Как отметил Сезар, помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения предложили 65 стран. Сейчас в поисково-спасательных операциях задействованы около 16,4 тыс. человек.

Накануне вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по 12 февраля включительно по жертвам стихийного бедствия.

В соседней Сирии, которую также затронуло мощное землетрясение, по последним данным Минздрава страны, погибли 711 человек и 1431 получил травмы. Толчки зафиксированы в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.

В ночь на 6 февраля сильное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и севере-западе Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала 7.8. За ними последовали еще более сотни афтершоков.

В Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения прибыли более 100 российских спасателей. Они направляются в один из самых пострадавших районов – Кахраманмараш, уточнили в пресс-службе МЧС РФ.

Анкара, Наталья Петрова

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