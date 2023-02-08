В Пакистане автобус рухнул в пропасть

Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на автодороге в пакистанском городе Чилас. От удара транспортные средства сцепились и рухнули в пропасть, пишет ARY News.

Авария случилась вечером 7 февраля в провинции Гилгит-Балтистан. В автобусе находились 45 пассажиров, число людей в легковушке не уточняется. Как минимум 25 человек погибли в результате ДТП.

Поиски выживших были затруднены из-за рельефа местности и темного времени суток. Но полиция и спасатели сумели достать несколько человек живыми, всех отправили в больницу.

Порядка 40 человек погибли в результате аварии в пакистанской провинции Белуджистан. Автобус с пассажирами сорвался в пропасть и загорелся.

Чилас, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»