Два ребенка погибли: в Канаде автобус протаранил детский сад

Двое детей погибли, шестеро попали в больницу с травмами после ДТП с городским автобусом. Общественный транспорт врезался в стену детского сада в городе Лаваль в канадской провинции Квебек, передает CBC.

Автобус внезапно сошел с маршрута и врезался в здание детского сада. Часть стены рухнула внутрь помещения, а сверху частично обвалилась крыша.

Один ребенок погиб на месте. 12 детей пострадали, семи из них понадобилась серьезная медицинская помощь, их отправили в больницу. В медучреждении от травм скончался второй ребенок.

По данным полиции, за рулем находился 51-летний Пьер Сент-Аман, водивший городской автобус 10 лет. Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя неадекватно: разделся и начал кричать. Понадобилось несколько человек, чтобы усмирить его, пока не подъехала полиция. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «Убийство».

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Лаваль, Наталья Рязанова

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