В Индонезии четыре человека утонули во время землетрясения

Четыре человека погибли в результате землетрясения в индонезийской провинции Папуа. Подземные толчки силой 5,8 балла по шкале Рихтера шли из эпицентра в 10 км от города Джаяпура, следует из данных Евро-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр залегал на глубине 43 км, установили специалисты. Пострадали жилые дома и административные здания.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Джаяпура сообщило о четырех погибших. Они находились в кафе на берегу. От толчков здание рухнуло и частично рухнуло в море, зажав несколько посетителей под водой. Спасатели и добровольцы пока достали четырех погибших, но продолжают поиски выживших.

Несколько человек получили травмы легкой и средней тяжести, всем помогают медики. Сведения уточняются, передает портал Detik.

В середине января у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки с эпицентром в Молуккском море зафиксировали в 154 км на северо-запад от города Тобело провинции Северное Молукку.

Джаяпур, Наталья Рязанова

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