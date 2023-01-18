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Среда, 18 января 2023, 12:09 мск

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У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

В этом районе в последние несколько дней фиксируют мощные подземные толчки. Так 16 января землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано к юго-западу от города Пематангсиантар, в котором проживают около 200 тысяч человек.

Сегодня утром сейсмособытие магнитудой 6,3 зарегистрировали к юго-востоку от города Горонтало, в котором проживают более 140 тысяч человек.

В этот раз подземные толчки с эпицентром в Молуккском море зафиксировали в 154 километрах на северо-запад от города Тобело провинции Северное Молукку.

Во всех трех случаях угроза цунами не объявлялась. Также не поступало сведений о пострадавших и разрушениях.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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