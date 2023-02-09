Полиция Новой Зеландии выловила из океана три тонны кокаина

Правоохранители Новой Зеландии нашли в ста километрах от своего побережья 3,2 тонны кокаина. Тюки с наркотиками дрейфовали в Тихом океане, пишет Herald Sun.

В результате совместной операции полиции и таможни из воды выловили 81 тюк с запрещенными веществами. Наркотики были надежно упакованы, обмотаны сетью и снабжены яркими поплавками. Полиция подозревает, что груз сбросили в океане, как в перевалочном пункте. Дальше его подобрало бы другое судно и перевезло в Австралию.

Примерную стоимость кокаина оценили в 300 млн долларов. Партия стала самой большой за всю историю новозеландской полиции. По мнению специалистов, такого количества веществ наркорынку Австралии хватило бы на целый год, а в Новой Зеландии – на 30 лет.

На пакетах с порошком были метки, полиция выясняет их происхождение.

Полиция в индийском штате Уттар-Прадеш обвинила крыс в пропаже доказательств по делам о наркотиках. Судя по рапортам сотрудников, грызуны съели почти 200 кг конопли.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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