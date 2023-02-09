В деле о взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске появились задержанные

Следователи СК России задержали двух жителей Омской области по уголовному делу, возбужденному после взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Согласно данным следствия, несколько дней назад подозреваемые – 45-летняя женщина и 25-летний мужчина – представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по техобслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной. Впоследствии утром 9 февраля из-за утечки бытового газа произошел взрыв и последующее частичное обрушение двух подъездов дома, отметили в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и другие экспертизы, говорится в сообщении.

По уголовному делу, возбужденному ч. 3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны двое подозреваемых. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 9 февраля в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились два подъезда. По последним данным, погибли 7 человек. Разбор завалов продолжается. Минздрав России сообщал о девяти пострадавших, двое из них находятся в реанимации. Позже стало известно, что двое раненых выписаны из больницы, в медучреждениях остаются 7 пострадавших.

Новосибирск, Наталья Петрова

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