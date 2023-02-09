Под завалами в Новосибирске нашли тело седьмой жертвы взрыва газа

Число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке выросло до семи, сообщает Минздрав Новосбирской области в своем телеграм-канале.

Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 80-летней женщины. Чуть позже под обломками нашли еще одной жертвы – это женщина 40 лет.

Ранее ведомство подтвердило гибель пяти человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что остается неизвестной судьба 10 человек, в том числе троих детей.

Минздрав также сообщил, что в больницах остаются 7 пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии. Двое раненых выписаны из больницы и продолжат лечение дома.

Утром 9 февраля в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились два подъезда. Минздрав России сообщал о девяти пострадавших, двое из них находятся в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование взрыва газа. Он поручил и.о. руководителя Следственного управления по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Добавим, в Новосибирск прилетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата. «Министр отправился на место чрезвычайной ситуации, где ведутся поисково-спасательные работы», – говорится в сообщении министерства.

Новосибирск, Наталья Петрова

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