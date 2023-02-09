В Новосибирске взрыв газа разрушил подъезд пятиэтажки, один человек погиб

В Новосибирске в жилом доме прогремел взрыв. По предварительной версии, речь идет о хлопке газа. В результате обрушился целый подъезд пятиэтажки. На данный момент известно об одном погибшем.

ЧП произошло на улице Линейной в Заельцовском районе. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, взрыв прогремел в третьем подъезде, в котором находится 15 квартир.

«В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позже поступила информация еще об одной жертве, однако ее опроверг начальник ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов: «На настоящий момент девять пострадавших, из которых один человек погиб. Восемь человек находятся в состоянии различной степени тяжести. Информация о гибели второго пострадавшего от отравления угарным газом была преждевременной. Его спасли врачи 34-й больницы».

В региональном управлении МЧС, добавили, что в результате взрыва начался пожар на площади 300 кв. м. Спасатели эвакуировали 50 человек. «Все силы и средства РСЧС направлены на спасение людей, на месте наращивается группировка спасателей, привлечены кинологические расчеты Сибирского спасательного центра и психологи МЧС России», – говорится в сообщении ведомства. Всего в ликвидации последствий ЧП задействовано 473 человека и 131 единица техники.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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