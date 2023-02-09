До трех выросло число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

Число жертв взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до трех. Из-под завалов извлекли еще двух погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее власти подтвердили гибель одного человека. Разбор завалов продолжается, под обломками дома еще могут оставаться люди, сообщает МЧС России.

По информации пресс-службы Минздрава России, двое из девяти пострадавших при взрыве и последующем частичном обрушении пятиэтажки находятся в реанимации.

«По оперативным данным, в медицинские учреждения госпитализированы семеро пострадавших в происшествии в Новосибирске, двое из них – в отделение реанимации и интенсивной терапии. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», – говорится в сообщении.

Всего в доме прописаны 117 человек, некоторые квартиры сдаются в аренду, сообщил мэр города Анатолий Локоть. По его словам, выясняется судьба 11 человек, проживающих в доме. «Продолжается работа по телефонному обзвону», – сказал он (цитата по ТАСС).

Градоначальник добавил, что на месте ЧП работает оперативный штаб, развернут пункт временного размещения.

По информации МЧС РФ, для разбора завалов спасатели применяют тяжелую технику, периодически объявляется «минута тишины», что помогает кинологам в поисках людей, которые могут оставаться под обломками.

В пятиэтажном доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска утром 9 февраля взорвался газ, вспыхнул пожар и, по уточненным данным СК РФ, обрушились два подъезда. По данным властей города, пострадали второй и третий подъезд дома. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирск, Наталья Петрова

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