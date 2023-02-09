Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до пяти

Под завалами пятиэтажного дома в Новосибирске, в котором произошел взрыв газа, обнаружены тела еще двух погибших – 40 летней женщины и двухлетнего ребенка. Таким образом, число жертв выросло до пяти, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Минздрав Новосибирской области подтвердил гибель пяти человек.

По информации экстренных служб, судьба 10 человек, в том числе трех детей, остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее мэр города Анатолий Локоть сообщил, что выясняется судьба 11 человек, проживающих в доме.

Утром 9 февраля в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились два подъезда. Минздрав России сообщал о девяти пострадавших, двое из них – в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата, сообщила пресс-служба министерства.

Новосибирск, Наталья Петрова

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