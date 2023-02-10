В Уфе пьяная мать выбросила в сугроб 10-месячную дочь

Жительница Уфы уронила в сугроб свою 10-месячную дочь без верхней одежды и не стала доставать. Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

4 февраля пьяная женщина шла домой от родственников и уронила дочь в сугроб. Она не пыталась помочь ребенку, просто стояла рядом. Девочка была без верхней одежды и кричала от холода – ее плачь услышал сосед. Он достал девочку из снега, закутал в теплую одежду и вызвал медиков.

«Девочка в удовлетворительном состоянии. При поступлении было небольшое обморожение», – рассказали в минздраве республики. Ребенок пока остается в больнице.

Вместе со скорой прибыли правоохранители. Управление СКР по республике Башкирия проверило обстоятельства случившегося и возбудило уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Женщина уже имеет судимость и лишена родительских прав в отношении четырех старших детей. Следователи также оценят работу чиновников органов опеки на полноту профилактических мер в отношении этой семьи.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении ведомства.

В Тыве полиция нашла в запертом нетопленном доме двухлетнего мальчика. Отец ушел в гости к собутыльнику и оставил сына без еды на двое суток.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»