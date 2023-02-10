В Уфе один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в кафе

Взрыв газа случился в кафе «Рахат» в Уфе и вызвал сильный пожар. Пять человек пострадали, один позже скончался в больнице, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент случился утром 9 февраля в Ленинском районе города. Накануне вечером в подвал сгрузили баллон с пропаном, а утром он взорвался. Пожар распространился на 60 кв. м, но его удалось потушить в течение 20 минут.

«Все пострадавшие, это четверо мужчин (1996, 1996, 1968, 2000 г.р.) и женщина 2003 г.р. госпитализированы в больницу, им оказывается помощь», – пояснили в министерстве. У троих диагностировали сильные ожоги и отравление дымом. Утром в МЧС сообщили, что один пострадавший мужчина не выжил.

Прокуратура республики начала проверку для оценки соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Ведомство поставило на контроль доследственную проверку. Дознаватели МЧС выясняют все обстоятельства и причины случившегося, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

В Турции в кафе взорвался баллон с бытовым газом. Семь человек погибли, еще четверо получили ранения.

Уфа, Наталья Рязанова

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