Задержан главный архитектор жилого комплекса, развалившегося при землетрясении в турецкой провинции Хатай

В аэропорту Стамбула, при попытке вылететь в Черногорию в пятницу, 10 февраля, задержан Мехмет Яшар Чошкун – главный архитектор жилого комплекса Rönesans Rezidans, который полностью разрушившился во время землетрясений в провинции Хатай, – сообщает турецкое издание Sabah.

В публикации Sabah говорится: «Получивший миллионы лир за продажу 250 квартир в жилом комплексе главный архитектор Мехмет Яшар Чошкун задержан в Новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию. Запрет на выезд был наложен генпрокуратурой Стамбула. Местонахождение брата Чошкуна, совладельца строительной компании и инженера, пока не установлено, при этом в 2017 году братья перенесли офис в Черногорию».

Издание также пишет, что «квартиры в жилом комплексе, строительство которого завершилось в 2012 году, продавались по цене от 1,5 миллиона до 3 миллионов лир (от 800 тысяч до 1,6 миллиона долларов по курсу на 2012 год). Однако удара стихии дом, рекламировавшийся как «райское место», не выдержал – все 12 этажей рухнули в один миг».

Следует напомнить, что ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при землетрясении, не избежит никто.

Стамбул, Иван Бабурин

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