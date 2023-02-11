Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тысячи человек

Общее число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло 23 818 человек. Миллионы людей остались без крыши над головой.

«Согласно последней информации, погибли 20 318 человек, спасены 80 088 наших граждан. 91 511 пострадавших от стихийных бедствий были эвакуированы в другие области», – сообщило Управление по контролю за стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции.

После основных толчков утром 6 февраля зафиксировано 1700 афтершоков.

В Сирии число погибших составило 3500 человек, передает телеканал Aljazeera. По оценкам агентства ООН по делам беженцев, в результате стихийного бедствия в стране без крова остались 5,3 млн человек. Порядка 900 000 человек в Турции и Сирии остро нуждаются в горячем питании.

Минфин США приостановил санкции против Сирии в части помощи после землетрясения. На 180 дней разрешены «все транзакции, относящиеся к оказанию помощи в связи с землетрясением в Сирии, которые иначе были бы запрещены», – сообщило сирийское агентство «Сана».

Анкара, Наталья Рязанова

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