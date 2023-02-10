Число жертв землетрясений в Турции и Сирии почти достигло 22 тысяч

Общее число погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии превысило 21,5 тыс. человек. ООН призвало международное сообщество активнее помогать пострадавшим районам.

«По состоянию на 08:30 часов 18 342 наших гражданина погибли, 74 242 получили ранения. В другие области эвакуировано 75 780 пострадавших», – сообщило турецкое Управление контролю за стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Число погибших в Сирии достигло 3377 человек, передает телеканал Aljazeera. В страну прибыла из Турции первая колонна ООН с гуманитарной помощью. Помощь доставили в северо-западные районы, в обход территорий, подконтрольных правительству Сирии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество выделить больше средств в помощь пострадавшим Турции и Сирии.

Всемирный банк выделит 1,78 млрд долларов для пострадавших от землетрясения стран. Деньги пойдут на спасение и восстановление инфраструктуры.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения: одно магнитудой 7,7 в центре Пазарджика в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в центре Эльбистана. После этого зарегистрировано 1509 афтершоков.

Анкара, Наталья Рязанова

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