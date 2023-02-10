В Турции под завалами нашли тела двух членов семьи погибших россиян

Под завалами в турецком районе Хатае (Антакья) обнаружили тела еще двух россиян – ребенка и его отца. Ранее российские спасатели нашли под обломками рухнувшего дома погибшую жену мужчины и тело их еще одного ребенка, сообщала пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка», – говорится в новом сообщении ведомства.

Чуть позже МЧС сообщило, что в Хатае сотрудники МЧС при разборе завалов обнаружили второго ребенка без признаков жизни.

«За несколько суток поисков под завалами в районе Хатай найдены тела россиян: мужчина, женщина и двое детей», – приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Российские спасатели с вечера 8 февраля разбирают завалы дома, где жила российская семья.

Ранее сообщалось, что под завалами в турецком Хатае, пострадавшем от разрушительного землетрясения в ночь на 6 февраля, находится семья из четырех россиян. В МЧС уточнили, что под обломками дома заблокирована женщина с двумя детьми. Российские спасатели находились в городе Кахраманмараше, но направилась в провинцию Хатай на спасение соотечественников.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»